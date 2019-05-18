Futbolcular gibi transfer oluyorlardı şimdi yüzüne bakan yok

Tekirdağ'daki terzilik mesleğinin yarım asırlık ustaları mesleğin geçmişten günümüze düştüğü durumu anlattı. Terzilik mesleğinin ustaları eskiden futbolcular gibi transfer olduklarını ama günümüzde yetiştirecek çırak bulamadıklarını anlattı.

Tekirdağ'ın Çorlu ve Süleymanpaşa ilçesinde yarım asırdır mesleklerini sürdüren terzi ustaları konuştu. Ustalar günümüzde çırak yetiştirmenin çok zor olduğunu, bu mesleği yapacak genç neslin olmadığını anlatarak, eskinden futbolcular gibi transfer olduklarını ve bu mesleğin o zamanlar çok değerli olduğunu söylediler. Çorlu Terziler Odası Başkanı da olan 43 yıllık Terzi Nazmi Çolak 1976 yılında başladığı ve sadece askerlik arası verdiği mesleğini severek sürdürüyor. Çırak bulmakta sıkıntı yaşadıklarını kaydeden terzi Çolak, mesleğin tükenmek üzere olduğunu da kaydediyor. Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da 63 yıldır terzilik mesleğini yapan ve sokakta yürürken, pencerede gördüğü yazıyla rekorlar kitabına girme düşüncesi zorlaşan Mehmet Eren, "Bir hadisi şerifte diyor ki, ‘en iyi ticaret bezzazlık, kumaş satmaktır. En iyi sanatta terziliktir' diyor" diyerek, eskinden hacca gidenlerin hac parasına haram para karışmasın diye paralarını terzilerle değiştirdiğini söyledi.

"Dükkan açan daha yok"

Bu mesleğe 1976 yılında başladığını kaydeden İsmim Nazmi Çolak (57) 10 yıllık çıraklık ve kalfalıktan sonra 1986 yılında askerden geldikten sonra kendi işyerimi açtım. O günden bu güne devam ediyoruz çok şükür. En son 1986 ‘da ben işyerimi açtım. Çorlu'da benden sonra da çırak olarak yetişip de dükkan açan daha yok. Yani yanımızda çalışanlar da genelde emekli arkadaşlarımız var. O da zaten çalıştıran da pek yok herkes kendi işinde kendisi çalışıyor” dedi.

"Bizim gibi ufak esnaflar tükenecek"

Terzilik mesleğinin tükenmek üzere olduğunu kaydeden Çolak, “Meslek tükenmek üzere. Ancak böyle fabrikaya gidip makinacılığı öğrenenler, fabrikadan ayrıldıktan sonra tamirat yaparak, pantolon paçası yaparak mesleğini yapıyor. Belki tamir yapanlar tükenmeyecek ama sıfırdan yeni yetişen bizim gibi ufak esnaflar tükenecek. Ne var büyük stilistler var ama bizim ufak esnaf dediğimiz azalıyor maalesef azalıyor” diye konuştu.

"Çocuklarını yaz tatillerinde de olsa bir terzinin yanına çırak olarak versinler"

Anne ve babalara tavsiyeleri de olan Nazmi Çolak, “Aslında ben ailelere tavsiye ederim, çocuklarını yaz tatillerinde de olsa bir terzinin yanına çırak olarak versinler oradan yetişsin. İnanın zaten bir sürü üniversiteli işsiz var. Bu mesleği açsın çok üniversiteliden de daha iyi parasını kazanır. Kendisini çok da güzel geçindirebilir. Fabrikaya gidip asgari ücretler çalışmaktansa kendi iş yerini açtığı zaman severek te isteyerek te yaparsa çok güzel yere gelebilir. Şu anda insanlar diktirecek olsa usta kalmadı gibi bir şey. Çorlu 300 binin üzerinde nüfusu var. Benim bildiğim güzel şöyle iyi bir giyilebilecek gibi elbise diken 6 kişiyi geçmiyor Çorlu'da. Onlarda yaş kemale geldi. en genci 60 yaşında. Sıkıntı yani böyle giderse bilemiyorum artık” şeklinde konuştu.

“Hacca gidenler paralarını terzilerle değiştirirlerdi”

63 yıllık terzi Mehmet Eren ise yaptığı açıklamasında, “1957 yılı Eylül ayında mesleğe başladım. Ustam Ahi Ocaklarında yetişmiş, Ahi bir ustanın çırağı olarak mesleğe başladım. 63 yılı geçirdik devam etmeye çalışıyoruz. Terzilik mesleği hakikaten çok daha önce anlatıldığı gibi güzel değerli bir meslekti. Hatta Osmanlı zamanında terzilik o kadar değerliymiş ki, helal para kazandıklarını düşünen bazı hacca gitmek isteyenler gelip terziden paralarını değiştirirlermiş. Yani helal para kazanırlar, paraları helaldir. ‘Bizimkiler olur ya belki bir şeyler karışmıştır' gibi yani. Yıllar geçti şuanda terzilik son demlerini yaşamaya başladı. Eleman artık yok herkes daha güzel bir meslek edinmeye çalışıyor. Konfeksiyonlar çıkınca terzilik darbe aldı. Ama biz yine de yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Penceredeki yazı hayalini zorlaştırdı

Rekorlar kitabına girmek istediğini de ifade eden 80 yaşındaki terzi ustası Mehmet Eren, “Hatta düşündüm rekorlar kitabına gireyim diye fakat bir gün Çiftlikönü'ne bir yerden geçerken baktım pencerede bir yazı. '70 yıllık sanat hayatıma son verdim. Müşteriler hakkını helal etsin' diyor. Bende 60 yılım olmuştu o zaman. Düşündüm benim işim zor ama gayret edeceğim. Onu geçmeye çalışacağız dedik ama bilemiyorum ömrümüz yeter mi sordum ustaya yazı doğru mu diye evet 12 yaşında başladım yaşım 84 doğru hesap. E bizde rekora doğru gidelim dedik. İnşallah Allah izin verirse devam edeceğiz” diye konuştu.