İhlas Haber Ajansı

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Galatasaray taraftarı şampiyonluğu Tekirdağ'da doyasıya kutluyor

Süper Lig’in bitimine 2 hafta kala Galatasaray’ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Tekirdağ’daki sarı-kırmızılı taraftarlar, sokaklarda şampiyonluğu kutluyor.

Süper Lig'in bitimine 2 hafta kala Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Tekirdağ'daki sarı-kırmızılı taraftarlar, sokaklarda şampiyonluğu kutluyor.


Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray, bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki sarı-kırmızılı taraftarlar, sokağa dökülerek şampiyonluk sevinçlerini doyasıya yaşadı.


Galatasaray taraftarı, konvoy yaparak Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Toplanan kalabalık, konfeti patlatıp meşaleler yakarak, takımlarının bayraklarıyla şampiyonluğu kutladı.

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