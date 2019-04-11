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Gazeteciler ve polisler sahada karşılaştı

Polis Teşkilatı’nın 174.

Polis Teşkilatı'nın 174. yıldönümü Kapsamında geleneksel hale gelen Şehit Polis Metin Ak Futbol Turnuvasında gazeteciler ile polisler halı sahada karşılaştı.


Polis Teşkilatının 174. yıldönümü kapsamında Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ile Tekirdağ'da bulunan gazeteciler arasında Şehit Polis Metin Ak Futbol Turnuvası maçı düzenlendi. Turnuvanın başlama startını halı sahaya davet edilen Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın futbol topuna vurmasıyla başladı.


Emniyet Müdürü Mustafa Aydın'ın başlama vuruşu ile başlayan turnuvada gazeteciler ile polisler arasında kıyasıya mücadele yaşandı. Gazeteci ve polislerin kıyasıya mücadele edip, kazanmak istediği Şehit Polis Metin Ak Futbol Turnuvası maçının galibi polisler oldu.


Polis ekipleri gazetecileri 8-5 yendi. Turnuva sonunda her iki takıma tatlı ikram edildi.


İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, gazetecilere plaket takdim ederek, turnuvaya katılan herkese teşekkür etti.

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