Gece kartalları, Malkara sokaklarında göreve başladı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 7 mahalle bekçisi, ilçe merkezi sokaklarında göreve başladı.

Mahallelerde güvenliğin sağlanması, oluşabilecek suçların önlenmesi ve asayiş olaylarına anında müdahale edilebilmesine katkı sağlamak maksadıyla Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki 142 mahalle bekçisinden 7'si Malkara ilçe merkezinde gece itibariyle görev yapmaya başladı. Bekçiler, 22.00 ile 08.00 saatleri arasında sokaklarda devriye görevi yürütüyor.

Bekçilerin, emniyet ve asayiş yönünden ekiplere katkı sağlaması bekleniyor.