Geceyi alevler aydınlattı

Tekirdağ'da bir hurda deposu alev alev yandı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Ulaş Mahallesi mevkiinde yer alan ve tehlikesiz atık toplama ve ayrıştırma tesisi olarak adlandırılan hurda deposunda gece geç saatlerinde yangın çıktı. Ulaş Mahallesi sınırlarında yer alan depodan alevlerin yükseldiğini görenler hemen itfaiye ekiplerinde haber vererek yardım istedi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler ve çevre ilçelerden çok sayıda ekip olay yerine yönlendirildi. Jandarma ekiplerinin güvenlik tedbiri aldığı yangın sırasında bölgeye her ihtimale karşı sağlık ekipleri de sevk edildi.

Alevlerin geceyi aydınlattığı yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesine rağmen ancak 7 saat süren çalışmanın ardından sabah saatlerinde söndürüldü.

Gece 03.00 sıralarında başladığı kaydedilen yangınla ilgili başlatılan inceleme ve soruşturma sürüyor.