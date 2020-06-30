Geçici hayvan bakımevinin en sevimli misafirleri

Çorlu'da pek çok sokak hayvanına geçici barınma imkanı sağlayan ve bakıma muhtaç hayvanlarını tedavilerinin gerçekleştirildiği Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi bugünlerde en sevimli misafirlerini ağırlıyor.

Annelerini bir kaza sonucu kaybeden kirpi yavrularına ev sahipliği yapan Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevinde kirpi yavruları misafir ediliyor. Kirpi yavrularının bakımlarının hayvan bakımevinde yapılacağı ve doğal ortamla baş edebilecek duruma geldiklerinde ise doğal ortamlarına bırakılacakları kaydedildi.