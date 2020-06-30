İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Geçici hayvan bakımevinin en sevimli misafirleri

Çorlu’da pek çok sokak hayvanına geçici barınma imkanı sağlayan ve bakıma muhtaç hayvanlarını tedavilerinin gerçekleştirildiği Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi bugünlerde en sevimli misafirlerini ağırlıyor.

Çorlu'da pek çok sokak hayvanına geçici barınma imkanı sağlayan ve bakıma muhtaç hayvanlarını tedavilerinin gerçekleştirildiği Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi bugünlerde en sevimli misafirlerini ağırlıyor.


Annelerini bir kaza sonucu kaybeden kirpi yavrularına ev sahipliği yapan Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevinde kirpi yavruları misafir ediliyor. Kirpi yavrularının bakımlarının hayvan bakımevinde yapılacağı ve doğal ortamla baş edebilecek duruma geldiklerinde ise doğal ortamlarına bırakılacakları kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.