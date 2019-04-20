Geçmiş dönem başkanlarından Başkan Yüksel'e ziyaret

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'i Marmaraereğli Belediyesi geçmiş dönem Belediye Başkanı İbrahim Uyan, Saray Belediyesi geçmiş dönem Belediye Başkanı Nazmi Çoban ve Hayrabolu geçmiş dönem belediye başkanı Fehmi Altayoğlu makamında ziyaret ederek yeni döneminde başarılar diledi.

Ergene Belediyesi'nde ikinci dönem belediye başkanlığı görevini yürüten Başkan Yüksel'e tebrik ziyaretleri devam ediyor. Önceki gün Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'i Marmaraereğlisi geçmiş dönem Belediye Başkanı İbrahim Uyan, Saray geçmiş dönem Belediye Başkanı Nazmi Çoban ve Hayrabolu geçmiş dönem belediye başkanı Fehmi Altayoğlu makamında ziyaret etti.

Başkan Yüksel'in tekrar Ergene Belediye Başkanı olmasından dolayı son derece mutlu olduklarını belirten geçmiş dönem belediye başkanları, “Kısa sürede Tekirdağ bölgesinde modern bir belediye kurdunuz, alt yapı ve üst yapı sorunlarını ortadan kaldırdınız. Yapmış olduğunuz hizmetler takdir edilecek hizmetler, Ergene halkı bu hizmetleri göz önünde bulundurarak sizi tekrar bu göreve kayık gördüler” dediler.

Başkan Yüksel de kendisine yapılan bu güzel ziyaret ve iyi düşüncelerinden dolayı Marmaraereğlisi geçmiş dönem Belediye Başkanı İbrahim Uyan, Saray geçmiş dönem Belediye Başkanı Nazmi Çoban ve Hayrabolu geçmiş dönem belediye başkanı Fehmi Altayoğlu'na teşekkürlerini iletti.

Başkan Yüksel Ergene'de ilk dönemde olduğu gibi ikinci dönemde de hizmetlerin artarak devam edeceğini belirtti.