‘Geleceğe nefes' seferberliğinde Barış Pınarına ‘Asker selamı' desteği

Tekirdağ'ın Marmaraereğilisi Meslek Yüksek Okulu Kampüs alanında ‘Geleceğe nefes' seferberliği kapsamında bin 600 fidan toprakla buluştu. Fidan dikme töreninde öğrenciler toplu halde Barış Pınarı Harekatına destek vermek amacıyla asker selamı yaptı.

Türkiye geneli ‘Geleceğe nefes' seferberliği kapsamında Marmaraereğilisi Meslek Yüksek Okulu Kampüs alanında bin 600 fidanın toprakla buluşması için etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Marmaraereğilisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, Marmaraereğlisi Meslek Yüksek Okulu Müdürü, Doç. Dr. Veli Sırrım, Marmaraereğilisi İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yanı sıra çok sayıda vatandaş ve öğrenci katıldı.

Marmaraereğilisi Meslek Yüksek Okulu Kampüs alanında düzenlenen ‘Geleceğe nefes' seferberliği kapsamında gerçekleşen fidan dikme etkinliğinde öğrenciler toplu halde Barış Pınarı Harekatına destek vermek amacıyla asker selamı yaptı.

Daha sonra bin 600 fidan toprakla buluşturuldu.

Marmaraereğlisi Meslek Yüksek Okulu Müdürü, Doç. Dr. Veli Sırrım program etkinlik kapsamında yaptığı açıklamada, "Geleceğimizin sigortası, gelecekteki nefesimiz sevgili öğrenciler, sevgili gençler. Ülkemizde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarına katkı sağlamak ve toplumda çevre konusunda farkındalığı artırmak maksadıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'nca düzenlenen ve aynı anda tüm Türkiye'de gerçekleştirilecek olan; yeşilin her tonuyla toprağa hayat, canlılara nefes olacak bu anlamlı çevre seferberliğine katılmak üzere burada toplandık. Hoş geldiniz. Bu anlamlı ve ülke geleceğimizi yakından ilgilendiren organizyona Marmaraereğlisi İlçesi olarak 1600 fidanı az sonra toprakla buluşturacağız. “Bugün fidan yarın nefes” sloganıyla gerçekleştirilecek bu anlamlı program için;

Mavi Servi'sinden Oya Ağacı'na, Defne'sinden Mavi Sedir'ine, Fıstık Çamı'ndan Dağ Muşmulası'na 1600 fidan sağlayan Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne, İlçemizde faaliyet gösteren Liselerimizin katılımının sağlanmasında büyük katkısı olan İlçe Kaymakamımız sayın Sıdkı Zehin'e; İlçe Milli Eğitim Müdürü sayın Adil Özer'e, uzman yardımı sağlayan İlçe Tarım ve Orman Müdürü sayın Burhan Alim'e, Yüksekokulumuzun önündeki kilit taşı düzenlemesinden, fidan dikim alanının hazırlanmasına ve fidanların İstanbul-Çobançeşme, Göktürk, Lüleburgaz, Demirköy, Longoz gibi beş ayrı lokasyondan buraya taşınmasına kadar pek çok işlem için adeta seferber olan başta İlçe Belediye Başkanı sayın Hikmet Ata olmak üzere, Belediye Başkan Yardımcısı sayın Sinem Özüpek ve Belediye Başkan Yardımcısı sayın Muharrem Şen'e ve tüm Belediye birim ve çalışanlarına, Son olarak, geleceğimizin nefes kaynağı fidanları toprakla buluşturma aşk ve şevkiyle burada toplanan tüm Marmaraereğlisi Çevre Gönüllülerine sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.