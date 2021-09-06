Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği işbirliği ile bu yıl 17'ncisi düzenlenen Geleneksel Yayla Şenlikleri kapanış töreni ile sona erdi.

2 Eylül'de başlayan ve dört gün süren Yayla Şenlikleri, 5 Eylül Pazar günü düzenlenen kapanış töreni ile tamamlanırken, kapanış töreninde Süleymanpaşa protokolünün önemli isimleri hazır bulundu.

17. Geleneksel Yayla Şenlikleri Kapanış töreni, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı'nın okunması ile başladı. Karadeniz Halk Oyunları Topluluğu'nun gösterisi ile devam eden program protokol konuşmaları ile sürdü. İlk olarak Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muharrem Akyüz mikrofon başına gelerek şenlik alanına katılan kalabalığa hitap etti. Akyüz, şenliğin geçtiğimiz yıl salgın tedbirleri nedeniyle yapılamadığını, bu yıl Tekirdağ Valiliği ve Süleymanpaşa Kaymakamlığının izinleri, Süleymanpaşa Belediyesinin destekleri ile gerçekleştirilebildiğini ifade ederek, dernek yönetim kurulu ve kadın kolları başta olmak üzere şenliklerin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Karadeniz Mahallesi Muhtarı Muzaffer Batıkan da şenliklerin kaynaştırıcı gücüne değinerek zor şartlar altında da olsa şenliğin yapılmasının sevindirici olduğunu belirtti.

“Yerel kültürlerimiz şehrimize değer katıyor”

Daha sonra kürsüye gelen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Süleymanpaşamıza geçmişte ya da yakın zaman önce ülkemizin dört bir yanından gelip yerleşmiş ve burada bizlerle birlikte yaşayan tüm hemşehrilerimiz bizim değerimizdir. Onların yerel kültürlerini, değerlerini yaşatarak Süleymanpaşamızın kültürüne katkı vermelerinden mutluluk duyuyoruz. Karadeniz kültürü, lezzetleri, müzikleri eşliğinde dört gün boyunca bu alanda şehrimizde yaşayan binlerce insanımız hem eğlendiler hem farklı kültürlerin zenginliğini yaşadılar. Bu yıl salgın koşullarında yapabildiğimiz şenliğimizi önümüzdeki yıl çok daha büyük bir organizasyonla gerçekleştireceğiz inşallah. Şenliğimizin gerçekleştirilmesinde emeği geçen dernek üyelerimize, belediye çalışanlarımıza ve destek veren herkese teşekkür ediyorum,” diye konuştu.

Kaymakam kaya'dan emeği geçenlere teşekkür

Son olarak söz alan Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya da şenliğin yapılmasının, Süleymanpaşa'da Korona virüsü vakalarının düşüklüğü sayesinde mümkün olduğunu ifade ederek, sağlık çalışanlarına, salgın tedbirlerini eksiksiz uygulayan vatandaşlara, şenliğin organizasyonunda emeği ve desteği olan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Dernek Başkanı Muharrem Akyüz, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'e Karadeniz kemençesi hediye ederek şenliğin organize edilmesinde Süleymanpaşa Belediyesinin desteklerine teşekkür etti.

Konuşmaların sona ermesi ile dört gün boyunca kesintisiz süren horonla eğlence gece boyunca devam etti.