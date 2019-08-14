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Gelibolu Plajı Antalya'yı aratmadı

Bayram tatilini fırsat bilen tatilciler, Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde plajlara akın etti.

Bayram tatilini fırsat bilen tatilciler, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde plajlara akın etti.


Kurban Bayramı'nın son gününde tatile çıkan vatandaşlar, Gelibolu'ya bağlı Bolayır Plajı'nı hınca hınç doldurdu. Bolayır altı halk plajında adım atacak yer kalmadı. Gelibolu Bolayır Plajı'na çevre illerden gelen vatandaşlar, güneşli ve güzel havada denize girip serinliğin keyfini çıkardı.


Malkara ilçesinden gelen Bertan Kızıl, Bolayır sahilinin yaz aylarında uğrak yeri olduğu ifade etti.

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