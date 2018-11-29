Gelir testinde son gün 30 Kasım

SGK Tekirdağ İl Müdürü Fatma Derya Alan, yaptığı açıklamada, 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 18 Mayıs tarihinde yürürlüğe girdiğini hatırlattı. Kanun ile herhangi bir sağlık güvencesi olmadığı için Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınan vatandaşların 30 Kasım tarihine kadar gelir testi yaptırmaları gerektiğini belirten Alan, "Gelir testi sonucunda ödeme gücü olmadığı tespit edilen vatandaşlarımızın Genel Sağlık Sigortasına ait geçmiş borçlarının tamamı silinecektir. 7143 Sayılı Kanun ile Nisan 2018 ve öncesi döneme ait Genel Sağlık Sigortası prim borçlarının faizleri silinerek, anaparanın 31 Aralık 2018'e kadar ödenebilme imkanı getirilmiştir. Ayrıca vatandaşlarımızın geçmiş döneme ait Genel Sağlık Sigortası prim borcunun olup olmadığına bakılmaksızın 31 Aralık 2018 tarihine kadar sağlık yardımlarından yararlanabilmeleri sağlanmıştır. Bu kapsamdaki vatandaşlarımızın hak kaybına uğramamaları için 30 Kasım 2018 tarihine kadar ikametlerinin bulunduğu il ve ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat ederek gelir testi yaptırmaları gerekmektedir" ifadelerini kaydetti.