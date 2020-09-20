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Genç çobanın yardımına jandarma ağabeyleri koştu

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde köpeklerin saldırısına uğrayan genç çobanın yardımına jandarma yetişti.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde köpeklerin saldırısına uğrayan genç çobanın yardımına jandarma yetişti.


Arazide çobanlık yapan genç çocuğu fark eden Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, köpeklerin çocuğa ve beraberindeki koyun sürüsüne saldırdığını fark etti. Genç çobanı köpek saldırısından koruyan jandarma ağabeyleri, ardından sakinleştirmek için çocuğun elini yüzünü yıkayarak ailesine teslim etti.



"İyi ki varsınız''


Jandarmanın bu hareketi Kapaklı Kaymakamlığı tarafından şu notla paylaşıldı:


"Jandarmamız her yerde. Köpeklerden korkup Kapaklı İlçe Jandarma Ekiplerine ulaşan minik kardeşimize koşan Jandarma ekiplerimiz kardeşimizi sakinleştirip yardımcı oldular. İYİ Kİ VARSINIZ''

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