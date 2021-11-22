Genç gönüllülerden anlamlı etkinlik

5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü etkinlikleri kapsamında Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir araya gelen bir grup gönüllü genç, anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında gerçekleştirilen protokol gereği ortaklaşa gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında Ergene'de eğitim - öğretim veren kurumlar arasında yer alan Yeşiltepe İnönü İlkokulu ile Ergene Anadolu Lisesi'nde bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

Yeşiltepe İnönü İlkokulu'nda bahçe oyun alanlarının çizilmesi, Ergene Anadolu Lisesi'nde ise çevre temizliği çalışmaları öğrenciler ile Genç Gönüllüler Platformu üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Proje ve program kapsamında gönüllülerin katılımlarıyla farklı etkinlikler düzenleneceği de kaydedildi.