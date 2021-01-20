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Genç hafızlara belgeleri verildi

Diyanet İşleri Başkanlığı’nca açılan hafızlık tespit sınavında başarılı olan Çorlulu 9 öğrenciye hafızlık belgeleri verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca açılan hafızlık tespit sınavında başarılı olan Çorlulu 9 öğrenciye hafızlık belgeleri verildi.


Çorlu Müftülüğünde düzenlenen törenle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından geçtiğimiz eylül ayında açılan hafızlık tespit sınavında başarılı olan 9 öğrenciye hafızlık belgeleri, Çorlu İlçe Müftüsü Mevlüt Haliloğlu tarafından verildi. Öğrencileri, hocalarını ve ailelerini başarılarından ötürü tebrik eden Müftü Haliloğlu, hafızlık belgelerini takdim ederek hayırlı olmasını diledi. Müftü Haliloğlu, “Hafızlık belgesini alan öğrencilerimize sağlık, mutluluk ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.

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