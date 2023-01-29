Genç mühendis iş kazasında hayatını kaybetti

Tekirdağ'da kömür ocağında yaşanan iş kazasında genç mühendis hayatını kaybetti.

Malkara ilçesinde kömür ocağında işletme mühendisi Yunus Emre Sönmez (29) besleme bandı ile silindir arasında sıkışarak ağır yaralandı. Kömür ocağına gelen 112 acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Malkara Devlet Hastanesine kaldırılan Yunus Emre Sönmez, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından kömür ocağında inceleme yapılırken, iş kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.