“Genç Sporcular AFAD Gönüllüsü Olsun” toplantısı

Tekirdağ'da “Genç Sporcular AFAD Gönüllüsü Olsun” projesinin toplantısı gerçekleştirildi.

Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ve Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında “Genç Sporcular AFAD Gönüllüsü Olsun” projesi kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İlçe Müdürlükleri Gençlik merkezleri personeli ve yurtta kalan öğrencilerin katılımlarıyla gönüllülüğe teşvik edilmesi için bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda olası afetlerde ilk yardım ve arama kurtarmaların önemine değinildi. Toplantıda gençlerin ve sporcuların ülkede olası bir afete karşı daha hazırlıklı olmaları konusunda da bilgiler verildi.

Toplantıya, Tekirdağ AFAD Müdürü Recep Erol ve Tekirdağ Gençlik ve por İl Müdürü Ahmet Üzgün de katılarak, gençler ve sporculara afetler konusunda çeşitli bilgiler verdi.

Toplantı daha sonra çeşitli sunumlarla devam etti.