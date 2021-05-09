Gençler arasında parkta çıkan kavga kanlı bitti

Tekirdağ'da iki genç arasında yaşanan kavgada, 1 kişi bacağından bıçaklandı.

Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi Koru Sokak'ta iki genç, parkın ortasında kavga etti. Kavgada gençlerden biri diğerini bacağından bıçakladı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada, Y.U. adlı bir genç sol bacağından yaralandı. Yaralı gence ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Y.U.'yu ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralı gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Emniyet ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.