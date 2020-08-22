Gençler için yarım milyonluk yatırım tamamlandı

Yıl Ahmet Aygün Gençlik Merkezi Spor Tesisleri'nin açılışı gerçekleştirildi.

Yıl Ahmet Aygün Gençlik Merkezi Spor Tesisleri'nin açılışına Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Eski Tekirdağ Belediye Başkanı Ahmet Aygün, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Sezai Çetin ve çok sayıda davetli katıldı.

544 bin TL'ye mal oldu

Süleymanpaşa Belediyesi 100. Yıl Ahmet Aygün Gençlik Merkezi açılışında konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Süleymanpaşa Belediyesi olarak, genç kardeşlerimize konforlu ortamlarda spor yapabilecekleri yeni alanlar, yeni sportif mekanlar yapmaya çalışıyoruz. İşte bugün içinde bulunduğumuz bu yapı da onlardan sadece bir tanesi. İnşaatı Tekirdağspor Tesisleri olarak başlayan bu yapı, çeşitli nedenlerle yarım kalmış. Ahmet Aygün'ün 2004 yılında belediye başkanı seçilmesiyle birlikte 2004-2009 yıllarında ciddi bir manada tadilat görmüş, yenilenmiş. Ahmet başkandan sonra Adem Dalgıç başkan göreve gelmiş. 2 sahanın da üstü kapatılmış. Bu çalışmanın asıl mimarı Ahmet başkandı. Onun isminin burada yaşatılması için kendisinin olurlarıyla buraya onun ismini verdik. Bu alan bize 544 bin TL'ye bize mal oldu. Bununla birlikte aynı zamanda Hüseyin Pehlivan İlköğretim Okulu'nun içerisinde de çok amaçlı saha yaptık. İkisinin toplam maliyeti 544 bin TL” diye konuştu.

Spor kompleksine ismi verilen Ahmet Aygün ise yaptığı açıklamada, “Cüneyt başkana ve meclis üyelerine teşekkür ediyorum. 2004'te belediye başkanı oldum, üzerinden 16 yıl geçmiş. O zaman 37 yaşındaydım. Yaş olarak gençtik. 37 yaşında devleti ve belediyeciliği tanıdık. 5 yıl belediye başkanlığı yaptık. Meclis üyeleri arkadaşlarla birlikte biz de gücümüz yettiğince Tekirdağ'a hizmet etmeye çalıştık” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından spor kompleksinin açılışı gerçekleştirildi.