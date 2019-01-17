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Gençleri sosyal medyadan uzaklaştıran proje

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 81 ilde aynı anda çeşitli faaliyetlerle gerçekleştirilen "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" projesi Tekirdağ’da da büyük ilgiyle karşılandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 81 ilde aynı anda çeşitli faaliyetlerle gerçekleştirilen "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" projesi Tekirdağ'da da büyük ilgiyle karşılandı. Proje kapsamında gençler sosyal medyadan uzaklaşarak atölye çalışmalarına katıldı.


Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde aynı anda çeşitli faaliyetlerle gerçekleştirilen proje Tekirdağ Gençlik Merkezi'nde düzenlendi. Gençlik merkezinde 350 öğrencinin katılım sağladığı "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" projesinde gençler sosyal medyadan uzaklaşarak, spor, güzel sanatlar, yüz boyama, müzik, ebru, deri işlemeciliği, sokak oyunları, maskot kahramanlar ve zeka oyunlarıyla doyasıya eğlendi.



Satranç turnuvası düzenlendi


Gençleri teknoloji bağımlılığından kurtararak rekreatif (sosyal, kültürel, sportif) etkinliklere yöneltme maksadıyla yapılan etkinlikler kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Çorlu ilçesi Cemile Yeşil Anadolu Lisesinde tüm liselerden gençlerin katılımıyla Satranç Turnuvası organize edildi. Turnuva sonunda gençler bu tür etkinliklerden memnun olduklarını dile getirdi.

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