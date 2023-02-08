Gençlerin taşlama oyunu kameraya yansıdı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde eğlence adı altında bazı evlerin camlarına taş ve yumurta fırlatan gençler, mahalle sakinlerini canından bezdirdi. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi 46., 47. ve 50. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir geceleri sokak aralarında dolaşan ve eğlence adı altında evlere taş ve yumurta atıp kaçan 15-16 yaşlarındaki çocuklar, bölge sakinlerini bezdirdi. Evlerinin camları kırılan ve duvarlarında taş nedeniyle çatlaklar oluşan mahalle sakinlerinden Turhan Karabacak, mahallelerinde yaşlıların da yaşadığını ve korktuklarını dile getirerek, güvenlik güçlerine durumu bildirdiklerini söyledi.

Gençlerin yaptığı bu tehlikeli oyunun birilerine zarar verebileceğini kaydeden Tamer Özhan adlı vatandaş ise bir grup gencin bölgeye dadandığını ifade ederek, "Bunun yapılması çok yanlış. Mahallemizde 90 yaşında dedemiz, ninemiz de yaşıyor. Onlar korkuyorlar. Biz daha çıkıp çocukları uyaramadan kaçıyorlar ve sürekli tekrarlanan şeyler bunlar. Konu ile ilgili güvenlik güçlerimizden duyarlılık bekliyoruz" dedi.

Mahalle sakinlerinden Oğuz Güzelhisar da durumdan muzdarip olduklarını ifade etti.