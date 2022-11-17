Gençlik Merkezi inşaatı tamamlandı

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından, Aydoğdu Mahallesi'nde inşa edilen Aydoğdu Mahallesi Gençlik Merkezinin yapımı tamamlanarak, hizmete girmesi için gün sayılmaya başladı. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, son hazırlıkların yürütüldüğü merkezde incelemelerde bulundu.

Öncelikle lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere sınav hazırlık desteğinin verilmesinin planlandığı Aydoğdu Mahallesi Gençlik Merkezinde, mahallede yaşayan kadınlara ve çocuklara yönelik kurslar ve çeşitli eğitimler de verilecek. Ayrıca, çocuklar ve gençler için çok amaçlı spor sahası ve oyun parkı da merkez bünyesinde yer alıyor.

“İlkbaharda hizmete açacağız”

Başkan Yüksel, inşaatı kısa sürede tamamlanarak hizmete açılmaya hazırlanan Aydoğdu Mahallesi Gençlik Merkezinde incelemelerde bulundu. Yüksel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; Aydoğdu mahallemize kazandırdığımız Gençlik Merkezimizin yapımını tamamladık. Öncelikli olarak lise ve üniversiteye gidecek çocuklarımızı sınavlara hazırlayacağımız merkezimizde, yabancı dil eğitimi de vereceğiz. Çocuklarımız ve gençlerimizin yanı sıra hanımlarımız için çeşitli kurslar açacağımız Aydoğdu Gençlik Merkezimizin bahçesinde yer alan oyun gruplarıyla da, çocuklarımıza güvenli ve bir ortamda konforlu bir eğlence alanı oluşturmuş olduk. Birçok mahallemizde inşa edeceğimiz gençlik merkezi projelerimizi, ilkbaharda halkımızın hizmetine açmayı hedefliyoruz. Şimdiden hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.