“Gençlik ve sorumluluklarımız” konferansı yapıldı

Konferans öncesinde Tekirdağ İl Müftülüğünü ziyaret eden Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen, burada İl Müftüsü İsmail İpek başta olmak üzere NKÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Keskin, Süleymanpaşa İlçe Müftü Vekili Ayhan Okur ve Müftülük personeli tarafından karşılandı. Müftülük ziyareti sonrasında Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen ve beraberindeki heyet, Valilik makamında Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda gerçekleştirilen konferansa NKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Eker, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar, İlahiyat Fakültesi akedemisyenleri, İlçe Müftüleri, din görevlileri, Kur'an Kursu öğreticileri, öğrenciler ve basın mensupları katıldı. NKÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Keskin ile Tekirdağ İl Müftüsü İsmail İpek'in selamlama konuşmalarının ardından mikrofona davet edilen Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen “Gençlik ve Sorumluluklarımız” konulu konferansını sundu.

Konferans sonunda Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen'e, NKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Eker, NKÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Keskin ve İl Müftüsü İsmail İpek tarafından tablo hediye edildi.

Protokol üyelerinin hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından konferans sona erdi.