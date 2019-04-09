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Genel Müdür İçöz, Türk Polis Teşkilatının 174. yıldönümünü kutladı

TESKİ Genel Müdürü İbrahim İçöz “Polis Haftası” sebebiyle Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın’ı makamında ziyaret etti.

TESKİ Genel Müdürü İbrahim İçöz “Polis Haftası” sebebiyle Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan İçöz, “Huzur ve asayişi temin etmek gibi önemli görevleri başarıyla yerine getiren polislerimizin 174. yıldönümlerini kutlarım” dedi.


Türk Polis Teşkilatının 174. yıldönümü münasebetiyle TESKİ Genel Müdürü İbrahim İçöz, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın'ı makamında ziyaret ederek “Polis Haftası'nı” kutladı. Emniyet Müdürlüğü makamında gerçekleşen ziyarette Genel Müdür İçöz, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek gibi önemli görevleri başarıyla yerine getiren polislerimizin 174. yıldönümlerini kutlarım” dedi.


Emniyet Müdürü Aydın'ın Genel Müdür İçöz ile TESKİ yatırımları ile ilgili bilgi alışverişinde bulunmasıyla ziyaret sona erdi.

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