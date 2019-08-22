Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın kontrol atlına alındı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında çıkan büyük çaplı yangın 2 saat süren yoğun çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi.

Çorlu-Tekirdağ karayolu üzerinde bulunan Karatepe mevkiinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında gece saat 22.45 sıralarında büyük çaplı yangın çıktı. Çıkan büyük çaplı yangının kontrol atlına alınabilmesi için çevre ilçelerden de birçok itfaiye ekibi takviye edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu geceyi aydınlatan büyük çaplı yangın 2 saat süren çalışma ile kontrol altına alınabildi.

Olayda jandarma ve polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.