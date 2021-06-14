Denetimler kapsamında, metal mazgallar, rögar kapakları gibi kamu malı kabul edilen malzemelerin bulunup bulunmadığına dair inceleme gerçekleştirildi. Ayrıca işletmeler ve depolarda bulunan güvenlik kameralarının çalışıp çalışmadığı da kontrol edildi.

Geri dönüşüm işletmelerine yaptırım uyarısı

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürü Turgut Ünsal'ın da nezaret ettiği denetimlerde, yasadışı şekilde elde edilmiş kamu mallarının işletmelerde bulunduğunun tespit edilmesi halinde Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca gereken yaptırımların tereddütsüz uygulanacağı işletme ve depo sahiplerine tebliğ edildi.

Konuyla ilgili olarak Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, denetimlerin belirli aralıklarla düzenli olarak devam edeceği belirtilirken, işletmelere kurallara riayet etme noktasında azami hassasiyet göstermeleri konusunda uyarıldı. Açıklamada vatandaşlara da tanık oldukları durumları 0 282 259 59 59 numaralı Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezine bildirmeleri hatırlatıldı.