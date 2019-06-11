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Geri dönüşüm malzemelerinden sergi açtılar

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesindeki Metin Seçkin Ortaokulu’nda öğrencilerin geri dönüşüm malzemelerinden yaptıkları resim sergisi açıldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki Metin Seçkin Ortaokulu'nda öğrencilerin geri dönüşüm malzemelerinden yaptıkları resim sergisi açıldı. Açılışa katılan İlçe Kaymakamı Atilla Selami Abban, yapılan çalışmalar için öğrencileri tebrik etti.


Metin Seçkin Ortaokulu'nda öğrencilerin geri dönüşüm malzemelerinden yaptıkları ürünlerin sergilendiği resim sergisi okul bahçesinde açıldı. Açılışa İlçe Kaymakamı Atilla Selami Abban, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Mustafa Seçkin, okul müdürleri, öğrenci velileri ve davetliler katıldı.


Okuldaki hiçbir kağıdın zayi edilmediğini ve geri dönüşüm için katkıda bulunduklarını ifade eden Okul Müdürü Arif Zenginal, açılışa gelen herkese teşekkürlerini sundu. Öğrencilerin resim öğretmenleri Adnan Özcan rehberliğinde açtıkları sergi, oldukça beğeni topladı. Tüm yapılan resimleri tek tek gezen ve öğrencilere sorular soran İlçe Kaymakamı Atilla Selami Abban, öğrencileri tebrik etti. Sergi sonrasında Kaymakam Abban ve beraberindekiler okul içerisinde gezerek incelemelerde bulundu.

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