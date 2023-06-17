İhlas Haber Ajansı

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Geri manevra yapan otomobil öğrencilere çarptı: 2 yaralı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde geri manevra yapan otomobil iki öğrenciye çarparak olay yerinden kaçtı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde geri manevra yapan otomobil iki öğrenciye çarparak olay yerinden kaçtı. Yaralı öğrenciler hastaneye kaldırıldı.


Kaza, Zafer Mahallesi'ndeki Okullar Bölgesi'nin bulunduğu yol üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, geri manevra yapan bir otomobil yaya halindeki Alperen Mustafa K. ve Sıla İ.'ye çarptı. Yaralı öğrenciler, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan araç ise olay yerini terk etti.


Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

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