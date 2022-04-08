Gıda denetimlerinde yol haritası belirlendi

Tekirdağ'da 2022 yılında yapılacak gıda denetimlerinin yol haritası belirlendi.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, gerçekleştirdiği 2022 Yılı Gıda Denetim Programı ve Anahtar Performans Göstergeleri Değerlendirme Toplantısı ile gıda denetimlerinde izlenecek yol haritasını belirledi.

Gıda denetimlerin hangi sıklıkla ve ne şekilde yapılacağı ile ürünlerden alınacak numunelerin planları üzerinde değerlendirmeler yapıldı.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde gerçekleşen toplantıya Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal'ın yanı sıra 11 İlçe Tarım ve Orman Müdürü ve gıda kontrol görevlileri katıldı.

2022 Yılı Gıda Denetim Programı ve Anahtar Performans Göstergeleri Değerlendirme Toplantısında konuşan İl Müdürü Öcal, 2021 yılında yapılan denetim ve kontroller ile Anahtar Performans Göstergesi (APG)-Risk Esaslı Denetim konusunda yapılan çalışmalar sonucu İl Müdürlüğü'ne Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Teşekkür Belgesi" verildiğini ifade ederek, “Bu konuda gösterdikleri üstün çabalarından dolayı gıda kontrol görevlilerimize teşekkür ederim. Gıda kontrol ve denetimlerinin merkezine insan sağlığını alarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. ‘Risk Esaslı Denetimler'de toleransın kabul edilmesinin mümkün olmadığını bir kez daha ifade ediyor, 2022 yılı çalışmalarının çok daha verimli geçmesi açısından gıda kontrol görevlilerimize çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Toplantıda 2022 Yılı Gıda Denetim Programı görüşülerek yapılacak gıda denetimleri, alınması gereken İl Yıllık ve Bakanlık numune planları üzerinde değerlendirmeler yapıldı.