Go-Kart pisti projesinde sonra doğru

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Karadeniz Mahallesi'nde yükselen Paşa Spor Vadisi projesi içerisinde yer alan Go-Kart pistinde süren çalışmaları yerinde inceledi.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından inşa edilen birçok spor yatırımından biri olan Go-Kart pistinde çalışmalar hızla son aşamaya gelirken, Başkan Yüksel de projedeki ilerlemeyi günbegün yakından takip ediyor.

Motor sporlarına başlangıç sporu olarak kabul edilen Go-Kart, dünyada çok sayıda takipçisi olan ve her yaştan sporseverin yapabildiği, minyatür araçlarla pist üzerinde yarışılan bir spor olarak biliniyor. Süleymanpaşa'da onlarca farklı spor dalının ilk kez yapılabilmesine öncülük eden Süleymanpaşa Belediyesi, bu sporlara Go-Kart'ı da eklemeye hazırlanıyor. Go-Kart pisti ile gençler motor sporları ile tanışma fırsatı bulabilecek.

Go-Kart pistinin de içinde bulunduğu Paşa Spor Vadisi Spor Kompleksi, bünyesinde ayrıca buz pisti, tenis kortu, futbol sahası, okçuluk alanı, sporcu sosyal tesisleri ve sporcu misafirhanesini de barındırıyor.

"Paşa spor vadisi projemizi çok yakında hizmete alacağız"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Paşa Spor Vadi'mizde yapımı hızla devam eden spor komplekslerimizi şehrimize kazandırmak üzere gün sayıyoruz. Karadeniz mahallemizde inşa ettiğimiz, 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın istifade edebileceği tesislerimizi, çok yakında Süleymanpaşa'mıza ve şehrimizin yükselen gençliğine armağan edeceğiz. Paşa Spor Vadisi içinde parkur çalışmalarını sürdürdüğümüz Go-Kart pistinde incelemelerde bulunduk. Motor sporlarının en küçük dalı olarak bilinen ve minyatür araçlarla yapılan yarışlar için oluşturduğumuz pistimizi, çok yakında şehrimize kazandırarak gençlerimizin ve macera tutkunlarının hizmetine sunmayı planlıyoruz. Şimdiden gençlerimize ve şehrimize hayırlı olsun" diye konuştu.