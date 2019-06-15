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'Göçün orta yeri hüzün( fotoğraf sergisi düzenlenecek

1989 tarihinde yaşanan olaylara tanıklık eden gazeteci ve fotoğraf sanatçısı Behiç Günalan’ın objektifinden yansıyan fotoğraflardan oluşan Göçün Orta Yeri Hüzün adlı fotoğraf sergisi Çorlu Hilton Garden Inn Otel’de sergilenecek.

1989 tarihinde yaşanan olaylara tanıklık eden gazeteci ve fotoğraf sanatçısı Behiç Günalan'ın objektifinden yansıyan fotoğraflardan oluşan Göçün Orta Yeri Hüzün adlı fotoğraf sergisi Çorlu Hilton Garden Inn Otel'de sergilenecek.


Bulgaristan Türklerinin 1989 zorunlu göçünün 30. yıl dönümünde Çorlu Belediyesi tarafından düzenlenen uluslararası sempozyum kapsamında gazeteci ve fotoğraf sanatçısı Behiç Günalan tarafından 1989 yılında yaşanan zorun göçe ait 35 fotoğraftan oluşan Göçün Orta Yeri Hüzün fotoğraf sergisi açılış töreni 15 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 12.00'de Hilton Garden Inn Otel'de gerçekleştirilecek. Bulgaristan Türklerinin 1989 Zorunlu Göçünün 30. Yıl Dönümü Uluslararası Sempozyumu kapsamında düzenlenen fotoğraf sergisi 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde iki gün boyunca açık kalacak.

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