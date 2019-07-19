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Gökhan Siverek, Ergene Velimeşespor'da

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Lig'de geçtiğimiz sezon yılın en iyi kalecisi olarak gösterilen Gökhan Siverek yeni sezonda 2. Lig'de mücadele edecek olan Ergene Velimeşespor ile sözleşme imzaladı.


Yeni sezonda 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek olan Ergene Velimeşespor, Geçtiğimiz sezon Düzcespor forması giyen ve uzun yıllar Eskişehirspor takımının formasını terleten 27 yaşındaki başarılı kaleci Gökhan Siverek ile anlaşarak sözleşme imzaladı. Gökhan Siverek geçtiğimiz sezon 33 maçta forma giymiş ve bu maçların 11'inde kalesini gole kapatmayı başarmıştı.


Kariyerinde U21 liginde 84 maçta, Türkiye kupasında 4 maçta, TFF Ligde 66 maçta, TFF 2. Ligde 8 maçta, TFF 1. Ligde ise 2 maçta forma giyen ve sırasıyla Eskişehirspor A2, Eskişehirspor, Ankara Demirspor, Tavşanlı Linyitspor, Yeni Çorumspor, Sarıyer, Eskişehirspor ve Düzcespor formaları giyen Gökhan Siverek yeni sezonda Ergene Velimeşespor forması giyecek.

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