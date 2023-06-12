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Gökhan Tepe Tekirdağ'da konser verdi

Uluslararası 57’nci Tekirdağ Kiraz Festivali’nin son gününde Gökhan Tepe konseri düzenlendi.

Uluslararası 57'nci Tekirdağ Kiraz Festivali'nin son gününde Gökhan Tepe konseri düzenlendi.


Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Süleymanpaşa Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali'nin 57'ncisi sona erdi. Festivalin son gününde sahne alan Gökhan Tepe, kendisini dinlemeye gelen binlerce vatandaş tarafından beğeniyle karşılandı.


Duygusal ve hareketleri şarkıları ile festivale katılan vatandaşlara muhteşem dakikalar yaşatan Tepe, Tekirdağ'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'e teşekkür etti.


Başkan Yüksel'den Kiraz İkramı


Sahneye gelerek Gökhan Tepe'ye Tekirdağ'ın meşhur kirazından ikram eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Gökhan Tepe'ye teşekkür ederek başarılar diledi.

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