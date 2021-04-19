Gökten çamur yağdı oto yıkamacılarda kuyruk var

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Afrika Kaynaklı ‘Toz taşınımı' uyarısının ardından Tekirdağ'da 2 gündür gökyüzünde toz sonucu oluşan çamur yağışı etkili oluyor. Araçları çamurla kaplanan vatandaşlar oto yıkamacılara akın etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Marmara Bölgesi başta olmak üzere Ege, Batı Karadeniz'de Afrika Kaynaklı ‘Toz taşınımı' uyarısının ardından Tekirdağ'da 2 gündür gökyüzünde toz sonucu oluşan çamur yağışı etkili oluyor. Gökyüzünden çamur yağışı nedeniyle araçların üzeri adeta çamurla kaplandı. Kentte hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının da sona ermesiyle aracı çamurla kaplanan vatandaşlar oto yıkamacılara akın etti.

Oto yıkamacılarda yoğunluk var

Aracı kirlenenlerin akın etmesi nedeniyle yıkamacılarda araç kuyrukları oluştu. Sıra bekleyen bazı sürücüler, toz uyarısı olduğunu ama bu kadar çok beklemediklerini dile getirdi. Kimi sürücülerde gün içerisinde yağış olduğunu ama buna rağmen de çamurla kapanan aracını yıkamaya getirdiğini aktardı.

Çamurla kaplanan arabasını yıkamaya gelen Hanifi Gökçe, “Burada arabamı yıkamaya geldim. Meteoroloji uyarmıştı çamur yağacak diye. Bende sabah kalktığımda arabam çamur içerisindeydi. Bugün yağmur uyarısı vardı. Ona rağmen yine de arabayı yıkamaya geldim. Arkadaşlara tavsiyem araçlarına dikkat etsinler” şeklinde açıklamada bulundu.

Serkan Bulut isimli sürücü ise, “Arabalar çamur oldu. O yüzden yıkmaya geldik. Sıra bekliyoruz. Tüm vatandaşlarımızda bizim gibi aynı durumda. Sıramızı bekliyoruz” dedi.

Sıra bekleyen Abdi Özdeniz ise, “Otopark olmadığı için araçlarımız dışarıda duruyor. Bu durumlarda mecburen katlanacağız. Beklemiyordum. Yağmur aracımızı temizler diye bekledik ama olmadı. Daha çok çamur yağdı. Bize de yıkamak düştü” diye konuştu.