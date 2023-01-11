İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Gökyüzünü kaplayan karga sürüsü korku filmlerini aratmadı

Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’da akşam saatlerinde gökyüzünü kaplayan karga sürüsü korku film sahnelerini aratmadı.

Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da akşam saatlerinde gökyüzünü kaplayan karga sürüsü korku film sahnelerini aratmadı.


Süleymanpaşa'nın semalarını akşam saatlerinde karga sürüsü kapladı. Karga sürüsü gökyüzünü diğer kuşlara adeta dar etti. Karga sürüsünü gören diğer kuşlar da kaçacak yer arayarak bir süreliğine evlerin çatılarına gizlendi.


Gökyüzünde karga sürüsünü gören vatandaşlar da hayretler içerisinde kaldı. Akşam karanlığının çökmeye başladığı saatlerde, gökyüzünü bir anda istila eden yüzlerce kargalar Hitchcock'un 'Kuşlar' filmini akıllara getirdi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.