İhlas Haber Ajansı

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Gökyüzünün rengi mest etti, gören telefona sarıldı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde sabah saatlerinde güneşin doğuşu muhteşem manzaralar oluşturdu.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde sabah saatlerinde güneşin doğuşu muhteşem manzaralar oluşturdu. Manzarayı görenler telefona sarıldı.


Sabah saatleri itibariyle Muratlı'nın farklı bölgelerinde muhteşem manzaralar oluştu. Sabahın ilk ışıklarında gökyüzünün büründüğü renkler görenleri mest etti. Kırmızı, turuncu ve ardından sarı ağırlıklı renkleri gören vatandaşlar, o anları görüntülemek için cep telefonlarına sarıldı. Gökyüzü kısa sürede kızıla boyandı. Muratlı sakinleri güne görsel şölen ile başlarken, kartpostallık manzara hayran bıraktı.

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