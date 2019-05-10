Göle dönen yolda sürücülerin zor anları

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde şiddetli yağış, İstanbul'dan Çanakkale yönüne giden sürücülere zor anlar yaşattı.

Malkara'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı. İstanbul-Çanakkale yolu Malkara girişinin bir kısmında su birikintisi oluştu. Sürücüler zor anlar yaşarken, Çanakkale yönüne gidiş aksadı. İlçe trafik ekipleri su birikintisi oluşan alanı duba ile kapatarak güvenlik önlemi aldı. Ekipler, yağmur süresince bölgede devriye gezdi. Bölgeye gelen Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu su birikintisi temizlenirken, trafik akışı da normal seyrine döndü.