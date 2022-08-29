Gölet kenarında yangın

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde gölet kenarında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Olay, akşam saatlerinde Muratlı'nın Yeşilsırt Mahallesi'ndeki gölet kenarında meydana geldi. İddiaya göre, ateş yakmak isteyen piknikçiler, rüzgarlı havayı hesap edemeyince alevler bir anda etrafa yayıldı. Meraya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Ardından soğutma çalışmaları yapıldı.

Olay yerine intikal eden Muratlı Jandarma ekipleri ise bölgede güvenliği sağladı. Yangın anları ve sonrası etraftaki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Yangının kesin çıkış sebebi ise araştırılıyor.