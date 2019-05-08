“Gönül Sofraları”nın kaynağı hayırseverler

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçe Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ramazan ayı boyunca her akşam bir mahallede düzenlenecek iftar programlarının, belediye bütçesinden herhangi bir harcama yapılmadan, hayırsever işadamlarının desteğiyle gerçekleşeceğini açıkladı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Ramazan ayı boyunca her akşam bir mahallede düzenlenecek iftar programlarının, hayırsever işadamlarının desteğiyle gerçekleşeceğini açıkladı. Belediyeye ait aşevinde hazırlanan yemekler için belediye bütçesinden herhangi bir harcama yapılmayacağına dikkat çeken Yüksel, iftar organizasyonunun toplam bütçesinin yaklaşık 350 bin TL olduğunu bildirdi.

Gönül sofraları 50 bin kişiye ulaşacak

Belediye Başkanı Yüksel, Banarlı Mahallesi'nde düzenlenen “Gönül Sofraları” iftar programının ardından sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajda, Ramazan ayı boyunca iftar organizasyonlarında toplam 50 bin kişiyle buluşacaklarını söyledi. İftar ve sahur programlarında vatandaşlara dağıtılacak yemekler için belediye kasasından hiçbir harcama yapılmayacağına dikkat çeken Yüksel, bu organizasyonlar için hazırlanan ihalenin göreve gelmesinin ardından iptal edildiğini kaydetti.

“Hayırsever iş adamlarımızdan Allah razı olsun”

Yüksel, söz konusu programlar için herhangi bir hizmet alımı yapılmayacağının altını çizerek, “İftar ve sahur programlarında vatandaşlarımızın bir araya gelmesine vesile olan hayırsever iş adamlarımızdan Allah razı olsun diyor ve sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.