İhlas Haber Ajansı

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Gönüllülere yangın eğitimi

Tekirdağ’da temel AFAD gönüllülerine itfaiye ekipleri tarafından "temel yangın bilgisi eğitimi" verildi.

Tekirdağ'da temel AFAD gönüllülerine itfaiye ekipleri tarafından "temel yangın bilgisi eğitimi" verildi.


Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü gönüllülerine yönelik çeşitli eğitimler düzenleniyor. Büyükşehir Belediyesi Çorlu İtfaiye Eğitim Merkezi'nde verilen eğitimde AFAD gönüllülerine bir yangın durumunda doğru davranış ve müdahale yöntemleri uygulamalı olarak gösterildi. Destek AFAD Gönüllüsü olma yolunda ilk yardım eğitiminin ardından verilen temel yangın bilgisi eğitimi ile eğitimlerin biri daha tamamlandı.

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