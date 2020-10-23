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Görenler dondu kaldı: Nöbet geçiren adamın talihsiz anı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yolda yürüdüğü sırada nöbet geçiren adam, bir anda beton zemine düşerek yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yolda yürüdüğü sırada nöbet geçiren adam, bir anda beton zemine düşerek yaralandı. Yaşlı adamın talihsiz anı vatandaşları şoke etti.


İlçeye alışveriş için gelen Alaybey Mahallesi sakini Mustafa Kezmez, Camiatik Mahallesi Zincirlihan Sokak'ta yürürken bir anda rahatsızlanarak beton zemine düştü. Başı beton zemine çarpan vatandaş yaralandı.


Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kezmez tedavi altına alındı.

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