Göz gözü görmüyor: Sis şehri kapladı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sis sebebiyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düşerken, Marmara Denizi gözlerden kayboldu.

Tekirdağ'da etkili olan sis ile birlikte görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Yoğun bir şekilde etkili olan sis, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kentte etkisini artıran sis sebebiyle şehirdeki birçok yapı gözlerden kayboldu. Yoğun sis, sürücülerin de trafikte ilerlemesini zorlaştırıyor. Polis ekipleri yollarda önlem alarak, güçlükle ilerleyen sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Şehrin yanı sıra Marmara Denizi de sisle kaplandı. Sis sebebiyle deniz trafiğinde de aksamalar yaşanırken, denizde avcılık yapan balıkçılar limana çekerek sisin geçmesini bekliyor.