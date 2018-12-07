Gülsin Onay Piyano Günleri muhteşem bir konserle açılış yaptı

İlk akşamın konukları dünyaca ünlü piyano sanatçısı Gülsin Onay ve dünyanın yaşayan en büyük keman sanatçılarından biri olarak kabul edilen Alexander Markov oldu.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Bisanthe Gülsin Onay Piyano Günleri başladı. Açılış gecesi, dünyaca ünlü piyanist ve etkinliğe adı verilen Gülsin Onay ve dünyanın yaşayan en büyük keman virtüözlerinden biri olarak kabul edilen Alexander Markov'un muhteşem performansına ev sahipliği yaptı.

Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda gerçekleşen konserde salon, Tekirdağlı klasik müzik hayranları tarafından hıncahınç dolduruldu. Dinleyiciler konser boyunca alkışları ile beğenilerini sık sık gösterdi.

Onay ve Markov, Amerikalı klasik müzik ve caz bestecisi George Gershwin'in 120. doğum yılı dolayısıyla Gershwin'e ithaf ettikleri konserin ilk bölümünde üç ünlü bestecinin eserlerinden bölümler seslendirdi.

Konserin ikinci bölümüne Ravel'in ünlü eseri Gaspard de la Nuit'den Ondine ile başlayan ikili, repertuvarlarında Ahmed Adnan Saygun'un Süit, Op. 33 (1956) isimli eserinin ilk iki bölümü olan Prelude ve Horon, son olarak ise Alexander Markov'un George Gershwin anısına bestelediği Porgy Rhapsody after George Gershwin isimli eserlerine yer verdi.

Eşkinat sanatçıları kutladı

Yaklaşık 2 saat süren ve yıllarca unutulmayacak olan performans, dinleyiciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlanırken, konseri izleyen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat konser sonunda sahneye gelerek sanatçılara teşekkür etti ve çiçek takdim etti.

"Dört yılda sanatta aldığımız yol ortada"

Konser sonunda konuşan Başkan Eşkinat, "Dört yılda Süleymanpaşa'da sanat anlamında aldığımız yol ortada. Bundan sonra ulaşacağımız noktayı siz düşünün. Her iki sanatçımıza da teşekkür ediyorum. Sayın Markov, çok büyük bir sanatçı ve bu akşam çok özel bir performans sergiledi. Gülsin Hanım'a fahri hemşehrimiz olduğu ve her yıl gelip bizlere konser verdiği için ayrıca teşekkür ediyorum. Bu akşam bu salonu dolduran sanatseverlere de özel bir teşekkür etmeliyiz. Özellikle genç dinleyicilerin sayısının bu kadar yüksek olması ne kadar doğru bir iş yaptığımızı bize bir kez daha hatırlattı. Sizlere daha iyisini sunmak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Alkışlar susmadı Gülsin Onay tekrar sahneye çıktı

Başkan Eşkinat'ın konuşmasının ardından Gülsin Onay da salonu dolduran yüzlerce sanatsevere teşekkür etti ve sanatçılar sahneden ayrıldı. Ancak dinleyicilerin yoğun alkışları dinmeyince Gülsin Onay yeniden sahneye gelerek bir eser daha icra etti.

Konser sonrası Gülsin Onay fuayede hayranları ile fotoğraf çektirdi ve albümlerini imzaladı.

Bisanthe 4. Gülsin Onay Piyano Günleri Programı

Öte yandan, Bisanthe 4. Gülsin Onay Piyano Günleri kapsamında Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Binası Konferans Salonu'nda gerçekleşecek diğer konserlerin programı ise şöyle:

“7 Aralık Cuma Gülsin Onay Beste Yarışması Finali – 20.30, 8 Aralık Cumartesi Burçin Büke – 20.30, 9 Aralık Pazar Pierre Reach – 20.30, 10 Aralık Pazartesi Gökhan Aybulus – 20.30, 11 Aralık Salı Sofja Badamova – 21.30.”