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Gündüz vakti pes dedirten hırsızlık: Motosikleti böyle çaldılar

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 7 bin lira değerindeki park halindeki motosikletin çalınma anı anbean kaydedildi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 7 bin lira değerindeki park halindeki motosikletin çalınma anı anbean kaydedildi.


İlçe merkezinde ikamet eden Süleyman Atay, 3 ay önce aldığı yaklaşık 7 bin lira değerindeki motosikletini, Camiatik Mahallesi Kavak Sokak üzerine park etti. Atay'ın motosikleti öğle vaktinde kimliği belirsiz 2 kişi tarafından çalındı. Şikayet üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Öte yandan hırsızlık anı ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

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