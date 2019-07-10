Gündüz vakti yarasa paniği

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde gündüz vakti sokak ortasında görülen yarasalar, vatandaşları şaşırttı.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde gündüz vakti sokak ortasında görülen yarasalar, vatandaşları şaşırttı.
Gündüz saatlerinde Camiatik Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde yol kenarında yarasa görüldü. Şaşkınlığını gizleyemeyen vatandaşlar o anı cep telefonlarıyla görüntüledi. Hürriyet Caddesi'nde bir esnaf, gündüz vakti gördüğü yarasaların şaşırttığını ifade etti. Yarasaların bir süre sonra gözden kaybolduğu ifade edildi.