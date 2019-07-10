Gündüz vakti yarasa paniği

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde gündüz vakti sokak ortasında görülen yarasalar, vatandaşları şaşırttı.

Gündüz saatlerinde Camiatik Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde yol kenarında yarasa görüldü. Şaşkınlığını gizleyemeyen vatandaşlar o anı cep telefonlarıyla görüntüledi. Hürriyet Caddesi'nde bir esnaf, gündüz vakti gördüğü yarasaların şaşırttığını ifade etti. Yarasaların bir süre sonra gözden kaybolduğu ifade edildi.