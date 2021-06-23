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Güneşe aldanan Tekirdağlılar yağmura hazırlıksız yakalandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları sonrası Tekirdağ’da beklenen yağış bir anda bastırırken, güneşe aldanarak dışarıya önlem almadan çıkan vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları sonrası Tekirdağ'da beklenen yağış bir anda bastırırken, güneşe aldanarak dışarıya önlem almadan çıkan vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Tekirdağ'da beklenen yağış bir anda bastırdı. Sabah saatlerinde sıcak ve güneşli havaya aldanarak dışarıya şemsiye almadan çıkan bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı. Vatandaşlardan bazıları tente ve duraklara sığınırken, caddelerde su birikintileri oluştu. Şiddetli yağış sebebiyle trafikte de zaman zaman aksamalar yaşandı.

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