Günler sonra parka çıkan minik Hasan'dan tüm ülkeye mesaj var

Ülke genelinde 0-14 yaş arası çocukların 4 saatliğine dışarı çıkma kısıtlamasının ardından Tekirdağ'da da çocuklar her zaman olduğu gibi parka akın etti. Parka gelenlerden Hasan Çavuş isimli çocuk, “Eve hayat sığar arkadaşlar” dedi.

Ülke genelinde 0-14 yaş arası çocukların 11.00-15.00 saatleri arasında dışarı çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla Tekirdağ'ın şehir merkezi Süleymanpaşa'da da çocuklar parklarda eğlenceli vakit geçirmeye çalıştı. Çocuk parkına gelen Hasan Çavuş isimli çocuk tüm akranlarına mesaj ileterek, ‘Hayat eve sığar' dedi.

“Sağlık Bakanlığının evde verdiği derslerden çalışıyorum”

Günler sonra parka çıkıp oyun oynayan Hasan Çavuş isimli çocuk, “Çok iyi hissediyorum. İyi ki çıktım. Evde çok sıkılıyordum. Haberlerde gördüm ki artık sokağa çıkabileceğiz. Bugün parkta salıncağa bindim. Eğlendim, oynadım Allah razı olsun. Evde derslerimi çalışıyorum, evde oyunlar oynuyoruz, projeler yapıyoruz ve evde çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Eve hayat sığar arkadaşlar. Yani eve hayat sığabilir de ama dışarıda da gezme olabilir 4 saatlik çıkabilirsiniz” dedi.