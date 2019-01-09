İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Günün en acı karesi

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Pınar Aldemir ve çocukları Kapaklı ilçesinde defnedildi.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Pınar Aldemir ve çocukları Kapaklı ilçesinde defnedildi. 4 aylık oğlunun tabutuna sarılarak fenalık geçiren baba Ali Aldemir'i arkadaşları teselli etti.


Hayrabolu-Tekirdağ karayolu Ortaca Mahallesi'nde dün saat 07.00'de Ortaca Köprüsü'nden dereye uçan otomobilde bulunan Erkan Arslan (43), Buğra Barış Arslan (19), Buğlem Arslan (5), Mustafa Öner (65), Ayşe Öner (67), Pınar Aldemir (24), Seyit Abdullah Aldemir (5) ve 4 aylık Emir Umeyr Aldemir hayatını kaybetti.


Yapılan otopsi sonrası Kapaklı ilçesinde ikamet eden Pınar Aldemir ile çocukları Emir Umeyr Aldemir ve Seyit Abdullah Aldemir'in cenazeleri, Kapaklı ilçesindeki Mimar Sinan Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Baba Ali Aldemir cenazede fenalık geçirirken, arkadaşları ve akrabaları tarafından sakinleştirildi.



Dedesi özel izinle geldi


Kazada kızını kaybeden Hakan Öner kaldığı hapishaneden özel izinle jandarmalar eşliğinde cenazeye getirildi. Pınar Aldemir'in babası Hakan Öner gözyaşlarına engel olamadı. Uzun süre tabutun başından kalkmayan Hakan Öner'i akrabaları ve İlçe Müftüsü İsa Aktaş teselli etti. 4 kişilik aileden geriye bir tek baba Ali Aldemir hayatta kaldı.


Uzunköprü'den sabah saatlerinde yola çıkan otomobildekilerin Pınar Aldemir'in babası Hakan Öner'i ziyarete giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.