Gürsaç: "Müşterilerinizle uyumlu çalışın”

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Odaklılık Eğitimi düzenlendi.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) eğitim programları devam ediyor. Türkan Gürsaç'ın konuşmacı olarak katıldığı Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Odaklılık Eğitimi, “Müşteri odaklılık nedir?, Müşteri ilişkileri nedir, Müşteri memnuniyeti mi, müşteri tatmini mi?, Müşteri ihtiyacı ve beklentileri nelerdir ve nasıl tanımlanır?, Müşteri odaklı yaklaşımda iletişimin yeri, Müşteri odaklı yaklaşımda çalışanlar nasıl motive edilir?” başlıkları altında Çerkezköy TSO Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Gürsaç, müşteriye yaklaşım biçimini “Müşterilerle iyi ilişkiler kurun ve müşteriyle aranızda kurduğunuz bağ ile karşılıklı sadakat sağlayın. Ardından mevcut müşterilerinize yenilerini ekleyebilir ve firmayı büyütmek amacıyla çalışmalarınızı daha kapsamlı bir şekilde devam ettirebilirsiniz. En önemli olan şey ise müşteriyle uyumlu çalışmak. Beklentileri yakalayın ve ona göre bir çalışma yöntemi uygulayın, müşterinize kendisini özel hissettirin” sözleriyle anlattı. Gürsaç, “Beklentilerin karşılanması müşteri tatminini, beklentilerin aşılması ise müşteri memnuniyetini doğurur” dedi.

"Müşterinizi dinleyin"

Gürsaç, “Müşteri odaklı mı yoksa müşteri merkezli mi çalışılmalı?” sorusuna ise şu sözlerle cevap verdi:

“Pazarlama anlayışı günümüzde müşteri odaklı düşünme kavramından, müşteri merkezli düşünmeye kayıyor. Müşteri odaklı düşünme, koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışı, müşterinin mevcut ürün ve hizmet yapımız çerçevesinde hoş tutulması, tatmin olmuş müşterinin sadakatinin ileri dönemde kar getireceği anlayışını içeriyor. Müşteri merkezli düşünme ise tüm iş tasarımımızı müşterinin mevcut öncelikleri ve değişen tercihleri çerçevesinde nasıl oluşturabiliriz sorusuna cevap verebilmeli. Müşteriyi gerçekten dinlemek ve anlama çabasını içermeli, müşteri adına, onların henüz farkında olmadıkları beklenti ve yararları da düşünmeli. Yani kişiye özel pazarlama yapmayı gerektirir.”

"Beklentileri aşın"

Müşteri memnuniyetini sağlamanın kişilerin hem kendilerine hem de firmalarına olumlu bir geri dönüş sağlayacağını belirten Gürsaç, “Müşterileri mutlu etmek ve daha yüksek müşteri memnuniyeti sağlamak, gerekli hizmet düzeyini anlamanızı sağlar. Çalışanlarınızın müşteri beklentilerini gerçekleştirme konusuna odaklanmasını sağlar. Beklentileri aşmanıza imkan tanır ve sayesinde sadık bir müşteri kitlesine sahip olursunuz. Müşteri şikayetlerini çözmenize yardımcı olur. Şikayetler beklentilerin karşılanmaması sonucu oluştuğundan bu sorun ortadan kalkarsa problemler daha çabuk çözülür, siz de gönül rahatlığıyla işinize bakabilirsiniz” ifadelerini kaydetti.