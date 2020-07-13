Güvenlik önlemleri olmadan on metrelerce yükseğe çıktı

Tekirdağ'da bir cami inşaatında minare yapımında çalışan inşaat işçisi, güvenlik önlemi almadan on metrelerce yükseğe çıktı.

Kapaklı ilçesinde yapılan Ravza Camisi ve Külliyesi hızla yükselirken, caminin ilk minaresinin yapımı için de çalışmalar sürüyor. Fakat cami inşaatında çalışan bir işçinin çalışma şekli, yürekleri ağza getirdi. Minarenin yapımı için on metrelerce yükseğe çıkan işçi, ne kask taktı ne ip bağladı.