İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Güvenlik ve asayiş tehlikesi oluşturan metruk yapılar yıkılacak

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda güvenlik ve asayiş tehlikesi oluşturan 22 yapının tehlikelerinin giderilmemesi durumunda yıkılacağını açıkladı.


Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, 2017/23 sayılı Başbakanlık Genelgesi ve Bağımlılıkla Mücadele Kurullarının Çalışma Usul ve Esasları kapsamında kurulan Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu kararı ile Tekirdağ Valiliği Emniyet Müdürlüğü'nün yapmış olduğu tebligatlar doğrultusunda alınan kararları açıkladı.


Yapılan açıklamada ilçe genelinde metruk yapılar ile alakalı Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında tespit edilen taşınmazların genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiğinin tespit edilmesi üzerine belirlenen yapıların oluşturdukları tehlikelerin mülk sahipleri tarafından ivedilikle giderilmesinin, tehlike durumunun devam etmesi durumunda ise yıkımları yapılacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.